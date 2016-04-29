VOLBEAT: online una prima anticipazione del nuovo live DVD

02/11/18
NIGHT GAUNT
The Room
02/11/18
OTTONE PESANTE
Apocalips
02/11/18
THE HEARD
The Island
02/11/18
PROFANATICA
Altar of the Virgin Whore
02/11/18
HANK VON HELL
Pretty Decent Exposure
02/11/18
ARSIS
Visitant
03/11/18
ELECTRIC EARTH
Electric Earth
09/11/18
LACUNA COIL
The 119 Show - Live In London
09/11/18
Anomalie
Integra
09/11/18
CONVICTION
Conviction
02/11/18
YOB + WIEGEDOOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
02/11/18
HORNA + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
02/11/18
DEATHCRUSH
CUEVAROCK - QUARTUCCIU (CA)
02/11/18
THE SECRET
REWORK CLUB - PERUGIA
02/11/18
DOMINE + ENIO NICOLINI + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
02/11/18
BE THE WOLF + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
02/11/18
ABYSMAL GRIEF + NIGHT GAUNT + SUUM
DEFRAG - ROMA
03/11/18
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
I'M CLUB - CASERTA
03/11/18
BOLOGNA VIOLENTA + GUESTS
SPAZIO LIGERA - MILANO
03/11/18
HORNA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - MILANO