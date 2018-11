FLOTSAM AND JETSAM: ascolta la nuova ''Recover''

02/11/2018 - 15:32 (154 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 A me piace ma non fa impazzire. Speriamo nel disco (tra l'altro la cover è veramente pessima....). 8 , mi fa piacere che condividi ... Silvia, mi fa piacere che condividi ... 7 Le premesse ci sono tutte rik, concordo, una seconda giovinezza!!!Le premesse ci sono tutte 6 Questa song ha un mood ottantiano incredibile. Grande erik ak, così come tutta la band. Se riescono a eguagliare la qualità dell' ultimo self title album, c'è da essere stra contenti. Una seconda giovinezza. (Imho) 5 ... comunque nel migliore dei modi (Imho) Grande new !!! E soprattutto una song veramente valida. Speed/thrash melodico di gran classe. Ha in alcuni momenti un quid 'orientaleggiante' in stile artillery. Grande song !!!! ... e vabbè iniziamo la wish list 2019... comunque nel migliore dei modi (Imho) 4 pure la copertina... 3 Che voce grandiosa e anche il pezzo non e' male 2 Bella notizia..inizia bene il 2019.. 1 Si fa ascoltare