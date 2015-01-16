NIGHT DEMON: disponibile il video di 'Black Widow'

03/11/18
ELECTRIC EARTH
Electric Earth
09/11/18
MORTUOUS
Through Wilderness
09/11/18
BURNING WITCHES
Hexenhammer
09/11/18
DAVID REECE
Resilient Heart
09/11/18
TROND HOLTER
Vlad The Impaler
09/11/18
Anomalie
Integra
09/11/18
PSYCROPTIC
As The Kingdom Drowns
09/11/18
GREENLEAF
Hear The Rivers
09/11/18
ANOMALIE
Integra
09/11/18
RADIANT
Radiant
03/11/18
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
I'M CLUB - CASERTA
03/11/18
BOLOGNA VIOLENTA + GUESTS
SPAZIO LIGERA - MILANO
03/11/18
HORNA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - MILANO
03/11/18
METHEDRAS
BOCCIODROMO - VICENZA
03/11/18
THE SECRET
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/11/18
ABYSMAL GRIEF + VISCERA///
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
03/11/18
SPECULUM MORTIS + NOTT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
07/11/18
TAAKE + SELVANS + DEWFALL + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA
07/11/18
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN' DYNAMITE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
FLORENTIA ROCK LIVE - PORTO D'ASCOLI (AP)