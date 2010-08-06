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03/11/18
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ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)

03/11/18
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

07/11/18
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07/11/18
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/11/18
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FLORENTIA ROCK LIVE - PORTO D'ASCOLI (AP)
THE OCEAN: tutto 'Phanerozoic I Palaeozoic' ascoltabile in streaming
03/11/2018 - 12:57 (58 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
15/11/2013
Live Report
THE OCEAN + SHINING + TIDES FROM NEBULA + HACRIDE
El Barrio, Torino, 09/11/2013
29/04/2013
Live Report
CULT OF LUNA + THE OCEAN + LO!
Traffic Club, Roma, 24/04/2013
22/06/2011
Live Report
THE OCEAN + INTRONAUT + RED FANG + EARTHSHIP
Circolo Magnolia, Segrate (MI), 13/06/2011
06/08/2010
Intervista
THE OCEAN
Reazioni al Sikelian
 
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