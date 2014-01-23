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TRAFFIC CLUB - ROMA

07/11/18
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07/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
FLORENTIA ROCK LIVE - PORTO D'ASCOLI (AP)
SVARTIDAUDI: disponibile un altro brano dal prossimo disco
03/11/2018 - 13:07 (61 letture)

Alessio
Sabato 3 Novembre 2018, 14.04.22
1
La morte nera dall'Islanda. Il debutto, cioè il precedente è già un cult, anche nella sua inaccessibilità. Staremo a sentire questo, ma le premesse ci sono. Hanno snellito i brani mi pare.
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