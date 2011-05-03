      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/11/18
ANOMALIE
Integra

09/11/18
BURNING WITCHES
Hexenhammer

09/11/18
DAVID REECE
Resilient Heart

09/11/18
TROND HOLTER
Vlad The Impaler

09/11/18
Anomalie
Integra

09/11/18
MORTUOUS
Through Wilderness

09/11/18
RADIANT
Radiant

09/11/18
ATHROX
Through the Mirror

09/11/18
GREENLEAF
Hear The Rivers

09/11/18
ALL THAT REMAINS
Victim Of The New Disease

CONCERTI

07/11/18
TAAKE + SELVANS + DEWFALL + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA

07/11/18
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN' DYNAMITE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

07/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
FLORENTIA ROCK LIVE - PORTO D'ASCOLI (AP)

08/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION + EYELIDS
DEMODE' CLUB - BARI

08/11/18
TREMONTI + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

08/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
CIRCOLO SUPERNOVA - PASSIGNANO (PG)

09/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
EXENZIA - PRATO

09/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/18
DEATHCRUSH + GUESTS
MEJLOGU EXTREME METAL FEST - THIESI (SS)

09/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
CORPSESSED: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/11/2018 - 16:27 (46 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
04/11/2018 - 16:27
CORPSESSED: nuovo brano ascoltabile in streaming
18/10/2018 - 18:06
CORPSESSED: ascolta un nuovo brano
27/09/2018 - 10:56
CORPSESSED: tornano a novembre con 'Impetus of Death', ecco i dettagli
21/12/2013 - 19:04
CORPSESSED: il teaser del nuovo album
03/05/2011 - 08:34
CORPSESSED: a breve l'EP di debutto
ULTIME NOTIZIE
04/11/2018 - 16:43
ARCANA 13: online il video della cover di 'Dawn of the Dead / Zombi'
04/11/2018 - 16:19
EMIGRATE: a novembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed il singolo
04/11/2018 - 16:06
ANNEKE VAN GIERSBERGEN: disponibile il video dell'inedito 'Zo Lief'
04/11/2018 - 14:34
MORTUARY DRAPE: il 10 novembre a Perugia per il Cowboys from Hellera Metal Fest
04/11/2018 - 14:28
HIGHRIDE: ecco il video di 'A Good Day (to Die)'
04/11/2018 - 14:25
PSYCROPTIC: ascolta un altro brano
04/11/2018 - 14:18
6TH COUNTED MURDER: live il 30 novembre a Saronno
04/11/2018 - 14:17
DISTANT: firmano per la Unique Leader Records
04/11/2018 - 13:41
ARSIS: ecco il video di 'Fathoms'
04/11/2018 - 13:28
SOEN: annunciato il titolo del quarto disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     