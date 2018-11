ACCEPT: online il video live di ''Breaker''

Mi sono “tirato giù da youtube” in questo weekend sia restless and live degli accept, sia il live al summer breeze del 2018 di udo, entrambi fatti con riprese professionali, insomma devo dire che finisce 1-1, parità completa. Entrambi i gruppi forniscono una resa ottimale su i pezzi storici ed è difficile stabilire chi sia meglio di chi. Grandissima anche la band di udo con lo straordinario piacione andrey smirnov che fa letteralmente i giochi con le parti di wolf hoffmann con pose plastiche e tutto il contorno, il roccioso herman frank che non sbaglia un colpo e l’ottimo figlio di udo alla batteria. Poi mi sono gustato gli accept dove bruce willis…ooopss wolf hoffmann è letteralmente straordinario, veramente uno dei chitarristi più sottovalutati di sempre. Tornillo magnifico, grintoso, metallico, ma il fascino anche estetico di udo è ineguagliabile.