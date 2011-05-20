CORPSEFUCKING ART: ascolta la titletrack del nuovo disco

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08/11/18
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09/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/18
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MEJLOGU EXTREME METAL FEST - THIESI (SS)

09/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
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