CONCEPTION: diffuso il singolo 'Re Conception'

9 Rimedierò la mia mancata conoscebza dei Conception, ma mi fa estremamente piacere che qualcuno abbia ricordato gli Elegy, veramente un gran gruppo. Van Den Laars è un chitarrista FENOMENALE imho. Li vidi live con Parry di supporto agli stratovarius in quel di Bologna nel tur di Visions, concerto bellissimo. 8 Stasera ascolto i primi tre brani, vero che Roy Khan é un cantante pazzesco, ma vero soprattutto che Otsby é un compositore come pochi (vedi anche gli Ark). La riunion prog più desiderata...e dice bene chi si ricorda anche dei mitici Elegy: io però preferisco di gran lunga il periodo Parry di State o Mind - Manifestations or fear. 7 Sentire di nuovo la voce di Roy è un qualcosa di emozionante, e già queste due canzoni sono un'ottimo antipasto in attesa di un nuovo disco. Spero che ripartano da quella meraviglia di Flow il loro più originale e superbo disco. 6 comunque per ora mi accontento dei Conception. È una reunion di cui avevo perso le speranze, almeno fino a qualche mese fa. Progster, anche Parry è un grande, solo che all'epoca i primi tre album (che per me sono superiori all'era-Parry) li avevo consumati, diciamo che la mia preferenza è... una questione d'affettocomunque per ora mi accontento dei Conception. È una reunion di cui avevo perso le speranze, almeno fino a qualche mese fa. 5 Aceshigh, gli Elegy li preferirei con Parry 4 Bentornati grandissimi Conception! Da applausi come sempre Roy Khan. Sono contentissimo per questo rientro in pista. Ora, che ne so... datemi pure gli Elegy con Hovinga e Van Der Laars e faccio le bolle dalle orecchie... 3 Evviva! La più grande band heavy progressive ( dopo i Fates Warning) degli anni 90, graditissimo ritorno, aspetto con ansia il nuovo lavoro di Ostby (chitarrista geniale) & soci, sicuramente sarà di eccelso livello. Ottima notizia. 2 Grand again è un pezzone 1 Bentornati Conception,bentornato Roy...se questo è l'assaggio non immagino l'ep completo.Cmq spero che pubblichino anche album in futuro..ne abbiamo troppo bisogno!!!!!!!!