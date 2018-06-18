SKULL PIT: disponibile il terzo singolo dal debutto

09/11/18
MORTUOUS
Through Wilderness
09/11/18
NORDIC UNION
Second Coming
09/11/18
BURNING WITCHES
Hexenhammer
09/11/18
DAVID REECE
Resilient Heart
09/11/18
TROND HOLTER
Vlad The Impaler
09/11/18
Anomalie
Integra
09/11/18
PSYCROPTIC
As The Kingdom Drowns
09/11/18
ANOMALIE
Integra
09/11/18
RADIANT
Radiant
09/11/18
ATHROX
Through the Mirror
07/11/18
TAAKE + SELVANS + DEWFALL + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA
07/11/18
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN' DYNAMITE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
FLORENTIA ROCK LIVE - PORTO D'ASCOLI (AP)
08/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION + EYELIDS
DEMODE' CLUB - BARI
08/11/18
TREMONTI + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
08/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
CIRCOLO SUPERNOVA - PASSIGNANO (PG)
09/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
EXENZIA - PRATO
09/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
09/11/18
DEATHCRUSH + GUESTS
MEJLOGU EXTREME METAL FEST - THIESI (SS)
09/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)