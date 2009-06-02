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TAAKE + SELVANS + DEWFALL + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA

07/11/18
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08/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION + EYELIDS
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08/11/18
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08/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
CIRCOLO SUPERNOVA - PASSIGNANO (PG)

09/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
EXENZIA - PRATO

09/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/18
DEATHCRUSH + GUESTS
MEJLOGU EXTREME METAL FEST - THIESI (SS)

09/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
MASTER: ascolta un altro brano dal prossimo disco
07/11/2018 - 07:16 (21 letture)

RECENSIONI
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80
ARTICOLI
22/05/2014
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AT THE GATES + IMPALED NAZARENE + MASTER + ALTRI
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17/10/2013
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FATES WARNING + DIVIDE MULTITUDE + MASTER EXPERIENCE
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16/06/2013
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17/10/2012
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MASTER + DEHUMAN + WARHAMMER + SOUTHERN DRINKSTRUCTION
Traffic Club, Roma, 11/10/2012
05/01/2012
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WINTER MASTERS OF ROCK
Luďka Čajky Stadion, Zlin, 26/11/2011
28/11/2011
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25/04/2011
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Traffic Live Club, Roma, 20/04/2011
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