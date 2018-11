SHINING (NOR): annullate le date di Roma e Firenze, confermato il Legend di Milano

Hanno venduto una miseria di prevendite in tutte e tre le date (Milano compresa, dove non andrò assolutamente ma penso non ci saranno più di 30 persone ad andar bene), questa è l' ovvia conseguenza. Non entro nel merito degli album precedenti perchè li conosco sinceramente poco, ma "Blackjazz" era un capolavoro, "One one one" era un buon album ma sicuramente inferiore, "International Blackjazz Society" una mezza ciofeca in cui il lato commercialone stava in parte già venendo fuori. Ora la trasformazione è completata e i risultati sono -meritatamente- questi. E dico "meritatamente" non per cattiveria ma perchè sono anche stufo di veder band buttarsi alle ortiche da sole e per qualche ragione che ancora non comprendo son più seguiti di prima soprattutto dalle nuove leve. Saluti, Shining