SINBREED: online un nuovo video

09/11/18
RADIANT
Radiant
09/11/18
ZEALOT CULT
Spiritual Sickness
09/11/18
NORDIC UNION
Second Coming
09/11/18
PSYCROPTIC
As The Kingdom Drowns
09/11/18
DAVID REECE
Resilient Heart
09/11/18
TROND HOLTER
Vlad The Impaler
09/11/18
Anomalie
Integra
09/11/18
THORIUM
Thorium
09/11/18
ALL THAT REMAINS
Victim Of The New Disease
09/11/18
ATHROX
Through the Mirror
09/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
EXENZIA - PRATO
09/11/18
TAAKE + DEWFALL + KYTERION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
09/11/18
DEATHCRUSH + GUESTS
MEJLOGU EXTREME METAL FEST - THIESI (SS)
09/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
09/11/18
GLENN HUGHES
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
09/11/18
VOLCANO ROCK FEST
LEGEND CLUB - MILANO
09/11/18
EMBLEMA + SPIDKILZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
09/11/18
WITCHUNTER + BLACKEVIL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
10/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
10/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
PADIGLIONE 14 - TORINO