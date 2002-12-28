LACUNA COIL: disponibile un altro estratto dal nuovo DVD

10/11/18
VIRTUAL SYMMETRY
XLive Premiere
12/11/18
IN AUTUMN
Greyerg
13/11/18
NODE
Propheta
16/11/18
AMON AMARTH
The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm
16/11/18
SKULL PIT
Skull Pit
16/11/18
THE TANGENT
Proxy
16/11/18
AFIRE
On The Road From Nowhere
16/11/18
ARTILLERY
The Face Of Fear
16/11/18
DIVINE ASCENSION
The Uncovering
16/11/18
THE SMASHING PUMPKINS
Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.
10/11/18
DIAMOND HEAD + JUNKYARD DRIVE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
10/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
PADIGLIONE 14 - TORINO
10/11/18
TAAKE + ENISUM + DEWFALL + KYTERION
OFFICINE SONORE - VERCELLI
10/11/18
OVERKHAOS + LA BOTTEGA DEL TEMPO A VAPORE
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
10/11/18
BEYOND CREATION + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
10/11/18
GLENN HUGHES
DRUSO - RANICA (BG)
10/11/18
GENUS ORDINIS DEI + GHOST OF MARY
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)
10/11/18
NETHERBLADE + HYPERBLAST
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO
10/11/18
SECRET SPHERE + GUESTS
DEFRAG - ROMA
10/11/18
A TEAR BEYOND
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA