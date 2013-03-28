CEREBRUM: ascolta un altro brano

12/11/18
IN AUTUMN
Greyerg
13/11/18
NODE
Propheta
16/11/18
SKULL PIT
Skull Pit
16/11/18
ARTILLERY
The Face Of Fear
16/11/18
DIVINE ASCENSION
The Uncovering
16/11/18
AFIRE
On The Road From Nowhere
16/11/18
THE TANGENT
Proxy
16/11/18
THE SMASHING PUMPKINS
Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.
16/11/18
OF GRACE AND HATRED
Toxic Vows
16/11/18
SACRIFICIUM CARMEN
Hermetica
12/11/18
ABORTED + CRYPTOPSY + BENIGHTED + CYTOTOXIN
BRESCIA
12/11/18
DIAMOND HEAD + HATEWORLD + DARK PASSAGE
PADIGLIONE14 - COLLEGNO (TO)
13/11/18
BRING ME THE HORIZON
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
13/11/18
IGORRR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
14/11/18
IGORRR
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
15/11/18
BRANT BJORK
SPAZIO 211 - TORINO
15/11/18
LACUNA COIL + AMBERIAN DAWN
SANTERIA - MILANO (MI)
15/11/18
IGORRR
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
16/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
CENTRALE ROCK PUB - ERBA
16/11/18
SIRENIA + TRIOSPHERE + GUEST TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA