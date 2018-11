SLIPKNOT: a dicembre la ristampa di 'All Hope is Gone' per il decennale

13/11/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 10 Anche per me il migliore degli Knot. Più maturo e vario come songwriting, miscela la violenza dei primi lavori alle melodie del terzo senza essere troppo catchy, anche le ballad qui sono sempre state notevoli. Per me il pezzo migliore del lotto rimane sempre Vendetta, insieme al pezzone che è Psychosocial 9 Ce l'ho già quindi nulla, però il disco in se è eccezionale. Probabilmente è il mio preferito per via della varie influenze industrial che aleggiano in tutto il disco. In più ci sono 2/3 pezzi tra i migliori della band. Gematria e Sulphur su tutte. Avercene di dischi così. 8 Per me il punto è che lanciare questa ristampa non ha nessun senso se non racimolare qualche euro (nulla di male di per sé, sia chiaro). L'album in questione è mediocre e non rappresenta alcun punto di svolta artistica. Avessero ristampato Vol. 3 sarebbe stata già un'altra cosa. E mettere un live come secondo cd mi pare abbastanza inutile visto che un doppio live ufficiale c'è già, così come più dvd con interi concerti, per non parlare di tutto quello che si può trovare in internet. Non stiamo parlando di nessn tipo di materiale aggiuntivo che dica chissà cosa, o che sia in una qualche misura innovativo. Le differenze, infatti, sono solo di artwork. Capirai. Fosse una rimasterizzazione, fosse un live in acustico (scelta sì fuori dai canoni), fosse un cd con un concorso a premi. Ma così, no, mi spiace, è una mezza sciocchezza. 7 ma che cosa intendi con "il punto e' un altro"? Vi dico la verita', a me fa solo piacere quando vedo le ristampe perche' tante persone magari si sono perse un album in particolare... in questo caso poi c'e' un live quindi i CD sono 2, non e' solo il vecchio album... Sara' che io stessa ho in cassetta consumata tanti album dagli anni 80 di cui attendo le ristampe... ma magari le facessero (anziche' alimentare le speculazioni sulle rarita', fra l'altro, ma questo e' gia' un altro discorso)!!! @Electric, si' si' ho capito che non volevi fare polemicama che cosa intendi con "il punto e' un altro"? Vi dico la verita', a me fa solo piacere quando vedo le ristampe perche' tante persone magari si sono perse un album in particolare... in questo caso poi c'e' un live quindi i CD sono 2, non e' solo il vecchio album... Sara' che io stessa ho in cassetta consumata tanti album dagli anni 80 di cui attendo le ristampe... ma magari le facessero (anziche' alimentare le speculazioni sulle rarita', fra l'altro, ma questo e' gia' un altro discorso)!!! 6 Silvia, ovvio che se uno non vuole non lo compra, così come se un certo stile di musica non gli piace non se lo ascolta, ecc. Il punto è un altro. PS: il tono non è polemico, non fraintendere. 5 Giusto Elluis. Poi sta storia di cambiare le copertine è odiosa. Cmq alla fine la soluzione pura e semplice l'ha suggerita Silvia 4 Se non lo si vuole basta non comprarlo 🙃😁 3 Cosa non si fa per vendere 2 Sono pienamento d'accordo, anche perché questo cd non è che sia esattamente indispensabile. 1 Ormai siamo ai livelli che si fanno ristampe di dischi vecchi di appena dieci anni, e non stiamo certo parlando di qualche rarità, o di qualche tiratura limitata... MAH !!