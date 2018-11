BAD RELIGION: ascolta la nuova ''My Sanity''

14/11/2018 - 12:33 (106 letture)



5 @tartu & @macca: no, i NOFX sono una grande band ma no, non stanno al passo. Anche Lagwagon e Pennywise sono mostri sacri ma no. Soltanto perchè sono questi stessi gruppi ad indicarli come una delle loro principali influenze... cmq di no pur amando tutte queste band, perchè i Bad Religion dopo 30 anni di carriera ti cacciano un true north tirato da bestia mentre i NOFX è da un po' che non tirano fuori un bel disco, i Lagwagon non si sa bene se esistano ancora, i Pennywise hanno da poco ripreso... mentre i Bad Religion sono rimasti e rimangono i maestri indiscussi. Secondo me. 4 L'altro brano mi era piaciuto molto, questo lo trovo un po' più standard. Comunque anche x me i Bad Religion sono irraggiungibili nel genere x spessore della proposta (anche perché tutti gli altri si sono ispirati a loro). Anche nei testi hanno una profondità di songwriting ineguagliata secondo me. E lo dico al di là dei gusti perché i Pennywise mi piacciono veramente tantissimo e alcuni album li ho proprio consumati 😁 3 @tartu71: anche Lagwagon e Pennywise, nella scena californiana, tra alti e bassi non hanno mai perso lo smalto dei bei tempi. 2 forse solo i nofx stanno al passo 1 Il lancio del chorus ricorda vagamente "don't sell me short" ... nel complesso mi piace, buon pezzo, ma praticamente tutto ciò che recita Bad Religion in copertina vale la pena... dopo trent'anni di uscite fenomenali hanno voluto confermare la regola con "The dissent Of man" che per me è il loro unico disco di merda... già il seguente "True North" ha riportato la band su livelli d'eccellenza assoluta... nessuna band si può lontanamente paragonare ai Bad Religion