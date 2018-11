JASON BECKER: online il video di 'Hold On To Love'

15/11/2018 - 16:26 (131 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Vero è che di metal e di rock questo brano ha poco o nulla, ma qui siamo di fronte ad un artista che non ha limiti di sperimentazione di generi diversi. Video estremamente toccante, canzone dal sapore retrò che pare uscita da un Caffè americano in Louisiana, bella e coinvolgente. Onorato di aver preso parte al crowdfunding di questo album, Jason è un esempio per tutti e tutti dovrebbero conoscere la sua terribile storia 3 Molte persone vivono nelle sue stesse condizioni e solo pensare alla forza di volontà che ci vuole per andare avanti con tutte le problematiche del caso ho solo una parola da dire grazie,grazie,grazie Jason Becker! 2 Anch'io ho esitato x non ripetermi però questa dichiarazione mi ha commosso e non si può restare indifferenti. Più tardi ascolterò anche il brano 1 Non volevo commentare per la seconda volta, ma dopo aver letto la sua ennesima dichiarazione di amore per la vita e per la musica non posso fare a meno di inchinarmi di fronte a un uomo come Jason Becker e mandargli un virtuale grandissimo abbraccio. Infinito rispetto, un esempio per tutti quelli che tutti i giorni soffrono per qualsivoglia grave malattia.