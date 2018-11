JINJER: svelati i dettagli del nuovo EP

Trovo questo gruppo straordinario perché unisce diversi stili in modo molto moderno non perdendo di vista la tradizione, la tecnica, un look street accattivante, cantantessa maschiaccio e soprattutto ottimi pezzi. Avrei preferito un nuovo album ma fanno bene a fare con calma per non bruciarsi, si stanno sbattendo in giro a suonare nei piccoli club ma hanno un popolarità in crescita e hanno il tempo dalla loro. Sicuramente uno dei migliori gruppi moderni.