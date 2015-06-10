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16/11/18
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The Face Of Fear

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ESBEN AND THE WITCH
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16/11/18
THE SMASHING PUMPKINS
Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

16/11/18
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16/11/18
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16/11/18
SACRIFICIUM CARMEN
Hermetica

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15/11/18
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15/11/18
LACUNA COIL + AMBERIAN DAWN
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15/11/18
IGORRR
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16/11/18
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16/11/18
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16/11/18
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16/11/18
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BIRRERIA TRENTI - POVE DEL GRAPPA (VI)

16/11/18
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16/11/18
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16/11/18
MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
MONOLORD: firmano per la Relapse Records
15/11/2018 - 20:52 (15 letture)

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