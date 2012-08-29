PSYCHOPUNCH: firmano per la Massacre Records

16/11/18
SKULL PIT
Skull Pit
16/11/18
DIVINE ASCENSION
The Uncovering
16/11/18
ARTILLERY
The Face Of Fear
16/11/18
AFIRE
On The Road From Nowhere
16/11/18
ESBEN AND THE WITCH
Nowhere
16/11/18
THE TANGENT
Proxy
16/11/18
THE SMASHING PUMPKINS
Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.
16/11/18
OF GRACE AND HATRED
Toxic Vows
16/11/18
SLEGEST
Introvert
16/11/18
AMON AMARTH
The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm
16/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
CENTRALE ROCK PUB - ERBA
16/11/18
SIRENIA + TRIOSPHERE + GUEST TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/11/18
SHINING (NOR) + ALITHIA
LEGEND CLUB - MILANO
16/11/18
SISKA
BIRRERIA TRENTI - POVE DEL GRAPPA (VI)
16/11/18
IGORRR
SPAZIO211. BUILT TO R-ESIST AREA - TORINO
16/11/18
ELECTRIC WIZARD + CARONTE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
16/11/18
MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
17/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
17/11/18
SIRENIA + TRIOSPHERE + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
17/11/18
GLI ATROCI
EXENZIA - PRATO