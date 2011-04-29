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16/11/18
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The Face Of Fear

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On The Road From Nowhere

16/11/18
ESBEN AND THE WITCH
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16/11/18
THE TANGENT
Proxy

16/11/18
THE SMASHING PUMPKINS
Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

16/11/18
OF GRACE AND HATRED
Toxic Vows

16/11/18
SLEGEST
Introvert

16/11/18
AMON AMARTH
The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm

CONCERTI

16/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
CENTRALE ROCK PUB - ERBA

16/11/18
SIRENIA + TRIOSPHERE + GUEST TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/11/18
SHINING (NOR) + ALITHIA
LEGEND CLUB - MILANO

16/11/18
SISKA
BIRRERIA TRENTI - POVE DEL GRAPPA (VI)

16/11/18
IGORRR
SPAZIO211. BUILT TO R-ESIST AREA - TORINO

16/11/18
ELECTRIC WIZARD + CARONTE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

16/11/18
MADNESS OF SORROW
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

17/11/18
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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

17/11/18
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17/11/18
GLI ATROCI
EXENZIA - PRATO
CHROME DIVISION: diffuso il lyric video di 'I'm On Fire Tonight'
16/11/2018 - 15:59 (29 letture)

RECENSIONI
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07/05/2013
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CHROME DIVISION
Rock, Sesso e… Dario Argento
 
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