da questo video si vede chiaramente l'emozione di Tuomas...si narra che avesse saputo dell'abbadono di Tarja proprio il giorno di quel concerto e si sa, quando un amore non e' corrisposto...si soffre!! Riguardo alla disputa sulla singer: grande rispetto per Tarja grazie alla quale i N si sono imposti per la loro originalita' ma devo dire che alla lunga a me stanca. Floor e' la cantante giusta per il presente e futuro dei N con il suo approccio piu 'hard rock'..... per non parlare della sua presenza scenica....mamma mia tanta 'roba'