QUEENSRYCHE: online il lyric video del nuovo singolo

17/11/2018 - 07:06 (163 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Musicalmente ottimo pezzo, manca forse il coro che renderebbe il tutto ancor meglio. Comunque i Ryche dopo l'addio di De Garmo e con Tate al comando hanno fatto solo un disco pi brutto dell'altro. Dieci mila volte meglio La Torre di quello sbruffone che una volta aveva una gran voce e basta. 6 tutte le volte che mi sento seduction of decay dell'ultimo avantasia e sento cosa ha fatto fare sammet a tate comprendo la differenza che comunque c' fra il bravissimo la torre e il vinaiolo, troppa, incolmabile, peccato che lui e il metal sono incompatibili e quindi ci siamo persi un ottimo interprete costretto a fare la cover band di se stesso. 5 No tate no ryche,cambino nome che meglio 4 Bravo Tino a cogliere Needle Lies, soprattutto nel riff della seconda chitarra, che nel mix un po' bassina per i miei gusti... 3 Sono d'accordo con i precedenti commenti, il pezzo mi parso molto in stile "Operation: Mindcrime", non promette niente male quest'album. P.S. Non sar Tate, ma il buon Todd mi piaciuto molto in questo pezzo, non credo abbia fatto sentire la mancanza del vecchio Geoff, tutt'altro. 2 stile operation mindcrime alla needle lies, bravo todd ma comunque mi manca tate 1 Non male...carina!