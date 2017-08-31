LORD OF THE LOST: ecco il live video di 'Fists Up in the Air' dal DVD

17/11/18
HULKOFF
Kven
19/11/18
STRANABESTIA
Stranabestia
21/11/18
MADDER MORTER
Marrow
23/11/18
THOMAS SILVER
The Gospel According to Thomas
23/11/18
BLADE KILLER
High Risk
23/11/18
SINBREED
IV
23/11/18
ACCEPT
Symphonic Terror – Live at Wacken 2017
23/11/18
TRAGODIA
Before the Fall
23/11/18
UNEARTH
Extinction(s)
23/11/18
KALIDIA
The Frozen Throne
17/11/18
MYSTIFIER + CRAVEN IDOL
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
17/11/18
SIRENIA + TRIOSPHERE + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
17/11/18
GLI ATROCI
EXENZIA - PRATO
17/11/18
SHINING (NOR) (ANNULLATO!!!)
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA
17/11/18
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
17/11/18
ARCANA OPERA + GUESTS
ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)
17/11/18
SPLEEN FLIPPER
ETEROTOPIA - SAN GIULIANO MILANESE (MI)
17/11/18
SATORI JUNK + VISCERA + THE RED COIL
BARRIO'S LIVE - MILANO
17/11/18
BAD BONES + TREVOR AND THE WOLVES + A CRIME CALLED
MEPHISTO APS - ALESSANDRIA
17/11/18
RESILIENZA: INSIEME PER RAFFA CADAVERIA RIVAROLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA