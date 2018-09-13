BRAND OF SACRIFICE: guarda il video di 'Eclipse'

19/11/18
STRANABESTIA
Stranabestia
21/11/18
MADDER MORTER
Marrow
23/11/18
ACCEPT
Symphonic Terror – Live at Wacken 2017
23/11/18
SINBREED
IV
23/11/18
SONS OF LAZARETH
Blue Skies Back To Grey
23/11/18
EMBRYONIC CELLS
Horizon
23/11/18
CORPSESSED
Impetus of Death
23/11/18
UNEARTH
Extinction(s)
23/11/18
KALIDIA
The Frozen Throne
23/11/18
TRAGODIA
Before the Fall
18/11/18
MYSTIFIER + MALVENTO + CRAVEN IDOL + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
18/11/18
SHINING (NOR) (ANNULLATO!!!)
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)
18/11/18
ELECTRIC WIZARD + UFOMAMMUT + HUMULUS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/11/18
ATHROX + SCUM + COLONNELLI
FAQ - GROSSETO
20/11/18
SLAYER + LAMB OF GOD + ANTHRAX + OBITUARY
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
21/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
LOCOMOTIV - BOLOGNA
22/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
LARGO VENUE - ROMA
23/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
23/11/18
METHEDRAS
THE OLD JESSE - SARONNO
23/11/18
CORELEONI + UNDERSKIN + REDEEM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)