P.O.D.: guarda il video di 'Listening For The Silence'

20/11/2018 - 17:17 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Finalmente sono tornati un po’ al loro vecchio stile, a parte l’inascoltabile (x me) nanananaaaooh e il break che ricalca il passato. Interessante come abbiano buttato qualche lieve dissonanza qua e la’ e grande testo nel perfetto stile di Sonny 😃. I primi pezzi mi hanno fatto sudare freddo 😅, qua si sono ripresi e ho sentito dire che l’album ha un paio di pezzi grandiosi. Vedremo 1 bleaaaah che roba, me lo sono pure guardato per vedere quanto faceva schifo, proprio easy oltretutto da radio di bassa lega