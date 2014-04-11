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24/11/18
ASPHYX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

24/11/18
NOTHING
LOCOMOTIV - BOLOGNA
ONSLAUGHT: iniziate le registrazioni del nuovo album
21/11/2018 - 10:04 (113 letture)

angus71
Mercoledì 21 Novembre 2018, 16.42.31
4
molto bene
lisablack
Mercoledì 21 Novembre 2018, 16.12.44
3
E vaiiii! Oleeee!
Aceshigh
Mercoledì 21 Novembre 2018, 11.23.54
2
Ottima notizia!!! Era ora. P.s.: ma quella che sento nel teaser non è... In Search of Sanity? :-o
Rik bay area thrash
Mercoledì 21 Novembre 2018, 10.17.28
1
Oooohh questa è una great new 😀😀😀 il 2019 si prospetta un buon anno per il thrash 😉😀
RECENSIONI
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