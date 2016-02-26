MYSTIC PROPHECY: firmano per la ROAR! Rock Of Angels Records

21/11/18
MADDER MORTER
Marrow
23/11/18
ACCEPT
Symphonic Terror – Live at Wacken 2017
23/11/18
SINBREED
IV
23/11/18
SONS OF LAZARETH
Blue Skies Back To Grey
23/11/18
EMBRYONIC CELLS
Horizon
23/11/18
CORPSESSED
Impetus of Death
23/11/18
UNEARTH
Extinction(s)
23/11/18
KALIDIA
The Frozen Throne
23/11/18
TRAGODIA
Before the Fall
23/11/18
WARPATH
Filthy Bastard Culture
21/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
LOCOMOTIV - BOLOGNA
22/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
LARGO VENUE - ROMA
23/11/18
MUDHONEY + PLEASE THE TREES
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
23/11/18
METHEDRAS
THE OLD JESSE - SARONNO
23/11/18
CORELEONI + UNDERSKIN + REDEEM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/11/18
PUNITION BABEK + LAST RITES + ASTRAL FIRE
EXENZIA - PRATO
23/11/18
GAME OVER + VEXOVOID + DEFIANT CULT
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
24/11/18
TESSERACT + BETWEEN THE BURIED AND ME + PLINI
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
24/11/18
ASPHYX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
24/11/18
NOTHING
LOCOMOTIV - BOLOGNA