FLOTSAM AND JETSAM: ecco il video di 'Demolition Man'

24/11/2018 - 07:17 (176 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Great song, absolutely great!!! Veramente bella, anche la produzione. Grande Erik AK e un solos molto intenso. Live deve fare un bel effetto. La song intendo dire 😉... E vabb iniziamo a fare la lista della spesa per il 2019 😂😂 6 Discreto pezzo, niente di eccellente ma un bel sentire. 5 Altro album da attendere con grande hype anche se il pezzo in se non mi fa strappare i capelli. @Aceshigh concordo, la voce e bellissima 😃 4 Gran bel pezzo! Erik A.K. sempre un grande, bello anche l'assolo e Ken Mary pure mi sembra in forma! 3 Grandi..acquisto sicuro! 2 Immensi FJ...roba per soli palati sopraffini, no trends, no bullshiit! Indistruttibili !! 1 Grandi Flotsam...non vedo l'ora dell'album