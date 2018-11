CONCEPTION: tutto il nuovo EP in streaming

24/11/2018 - 07:38 (149 letture)



4 È bello risentirli soprattutto Roy, ma in toto non è che mi abbia entusiasmato. Largo spazio alla voce, e musica molto soffusa, vorrei sentire delle parti più heavy. 3 Sublime. Abbiamo ancora bisogno di loro. 2 Non mi sorprende la qualita' dell'ep. Mi auguro che non sia solo una piccola parentesi ma che in futuro pubblichino ancora dischi.Diego anch'io non sono imparziale davanti a Khan! 1 Era dall'ultimo dei POS che non rimanevo a bocca aperta. Sarà che ogni volta che sento QUESTA voce non sono imparziale, ma i Conception erano e SONO una grande band...