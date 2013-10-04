OBLITERATION: il nuovo disco in streaming integrale

27/11/18
VEONITY
Legend of the Starborn
30/11/18
KENOSIS
Consecrationem
30/11/18
COFFIN BIRTH
The Serpent Insignia
30/11/18
BAD AS
Midnight Curse
30/11/18
NECROART
Caino
06/12/18
HOLLOW
Between Eternities of Darkness
07/12/18
MAGIC DANCE
New Eyes
07/12/18
STATE OF SALAZAR
Superhero
07/12/18
PALACE
Binary Music
07/12/18
METHEDRAS
The Ventriloquist
26/11/18
NOTHING
OHIBO' - MILANO
27/11/18
BLACK STONE CHERRY + MONSTER TRUCK
ALCATRAZ - MILANO
27/11/18
SICK OF IT ALL
HOT FACTORY - SEREGNO (MI)
27/11/18
THE DANGER
HOUSE OF ROCK - RIMINI
28/11/18
SICK OF IT ALL
TRAFFIC CLUB - ROMA
29/11/18
DANKO JONES + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
29/11/18
SICK OF IT ALL
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
29/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 1)
BOHINJ - SLOVENIA
30/11/18
DANKO JONES + GUEST
ORION - ROMA
30/11/18
TAKIDA + SMASH INTO PIECES + WRITING THE FUTURE
LEGEND CLUB - MILANO