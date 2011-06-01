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29/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 1)
BOHINJ - SLOVENIA
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HELLFEST: annunciato il programma completo
26/11/2018 - 19:32 (203 letture)
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L'organizzazione dell'Hellfest ha diffuso oggi il programma completo dell'edizione 2019, che si terrà dal 21 al 23 giugno a Clisson.
Ecco il bill, con la suddivisione in giornate e palchi.
Venerdì 21 Giugno:
MAINSTAGE 1
DEMONS AND WIZARDS
DREAM THEATER
DROPKICK MURPHYS
GLORYHAMMER
GODSMACK
LAST TEMPTATION
MANOWAR
SONATA ARCTICA
MAINSTAGE 2
BLACKRAIN
DAGOBA
GOJIRA
KLONE
LOFOFORA
MASS HYSTERIA
NO ONE IS INNOCENT
TREMPLIN VOICE OF HELL
ULTRA VOMIT
TEMPLE
AORLHAC
DIAMOND HEAD
HELLHAMMER PERFORMED BY TOM WARRIOR’S « TRIUMPH OF DEATH »
IMPALED NAZARENE
KHAOS-DEI
KING DIAMOND
TROLLFEST
UADA
VENOM INC
ALTAR
CARCASS
CULT LEADER
DAUGHTERS
FREITOT
KVELERTAK
PESTILENCE
POSSESSED
POWER TRIP
SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION
VALLEY
ALL THEM WITCHES
CONAN
FU MANCHU
GRAVEYARD
MY SLEEPING KARMA
RADIO MOSCOW
THE NECROMANCERS
UNCLE ACID AND THE DEADBEAT
VALLEY OF THE SUN
WARZONE
DESCENDENTS
HANK VON HELL
ME FIRST AND THE GIMME GIMMES
NO FUN AT ALL
STINKY
SUM 41
THE DWARVES
THE INTERRUPTERS
THE RUMJACKS
Sabato 22 giugno:
MAINSTAGE 1
DEADLAND RITUAL
DEF LEPPARD
FM
KISS
KORITNI
RITCHIE KOTZEN
WHITESNAKE
MAINSTAGE 2
ARCHITECTS
BOEHSE ONKELS
EAGLE OF DEATH METAL
LIKE A STORM
SKINDRED
THE FEVER 333
WHITECHAPEL
WITHIN TEMPTATION
ZZ TOP
TEMPLE
CARACH ANGREN
COMBICHRIST
CRADLE OF FILTH
DOOL
MYRKUR : FOLKESANGE
PUNISH YOURSELF
SHAÂRGHOT
THE SISTERS OF MERCY
WOLFHEART
ALTAR
ALLEGAEON
ARCHSPIRE
BLOODBATH
CANDLEMASS
CYPECORE
DARK TRANQUILITY
DAWN OF DISEASE
MOONSPELL
TREPALIUM
VALLEY
CAVE IN
COILGUNS
CULT OF LUNA
ENVY
FIEND
MANTAR
SUMAC
THE OCEAN
WILL HAVEN
WARZONE
BANANE METALIK
BATMOBILE
LE BAL DES ENRAGES
LES WAMPAS
MAD SIN
SHAM69
THE ADICTS
THE CREEPSHOW
THE LIVING END
Domenica 23 giugno:
MAINSTAGE 1
BLACKBERRY SMOKE
CLUTCH
EISBRECHER
LYNYRD SKYNYRD
NOVA TWINS
SLASH FEAT. MYLES KENNEDY
STONE TEMPLE PILOTS
TOOL
MAINSTAGE 2
ALIEN WEAPONRY
ANTHRAX
DEATH ANGEL
INSANITY ALERT
LAMB OF GOD
MUNICIPAL WASTE
SLAYER
TESTAMENT
TRIVIUM
TEMPLE
BLISS OF FLESH
CARPATHIAN FOREST
CEMICAN
EMPEROR
HYRGAL
LUCIFER’S CHILD
SKÁLD
TORMENTOR
WIEGEDOOD
ALTAR
CANNIBAL CORPSE
DEICIDE
DEVOURMENT
EMBRYONIC CELLS
IMMOLATION
PSYCROPTIC
REVOCATION
VLTIMAS
VOMITORY
VALLEY
DDENT
EMMA RUTH RUNDLE
GOLD
MESSA
PHIL ANSELMO AND THE ILLEGALS
THE OBSESSED
YOB
WARZONE
BEARTOOTH
BRUTUS
CANCER BATS
EMPLOYED TO SERVE
ENTER SHIKARI
MORNING AGAIN
NASTY
REFUSED
THE AMSTERDAM RED LIGHT DISTRICT
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4
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***** ***!!!!!!
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3
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Ho visto che hanno fatto un film d'horror intitolato Hellfest, evabe'
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2
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Splendido...
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1
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Ah...ok.
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