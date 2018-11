ACCEPT: Peter Baltes lascia la band

28/11/2018 - 11:47 (275 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 16 A mio parere l ultimo studio album degli Accept è nche il loo miglior lavorio mai scritto. Pertanto va bene andare avanti, tanto è Willis che scrive tutto. 15 ok capito tutto chiaro 14 Ha suonato dal vivo quest'anno, in realtà non fa parte della line-up ufficiale del gruppo dal 2012. Considerando che ad aprile il chitarrista Bill Hudson ha lasciato e che il nuovo è stato ufficializzato ad ottobre, immagino sia stata una soluzione provvisoria. 13 scusate ma chi suona la chitarra ritmica nel live al summer breeze di quest'anno? è sul tubo la ripresa ufficiale quindi se è lui il secondo chitarrista, anche se non ufficialmente nel gruppo gira comunque in quell'orbita lì 12 Kaufmann si occupa della produzione degli album di Udo. 11 son già tre album che kauffman non è più negli UDO 10 kaufmann ha suonato (o suona) la ritmica per udo 9 No Kauffman non è rientrato 8 Perché Kauffman è rientrato? 7 quindi al netto ci sono due gruppi sostanzialmente simili che portano avanti una eredità su due diversi fronti, di cui una sola ha il brand originale che sembra rimasto in mano al solo bruce willis, mentre l'altro fronte hai il brian johnson di germania con il solo stefan kaufmann alla chitarra. Giusto? detto questo confermo che se bruce vuole andare avanti con questo gruppo ottimo anche se rinnovato va bene così 6 e poi cmq la band è in forma e sta sfornando ottimi album. Considerando che loro ci vivono e probabilmente hanno ancora passione, non vedo perché debbano smettere ( ne tantomeno cambiare nome, visto che cmq anche i nuovi hanno contribuito al successo degli ultimi anni). In ogni caso dispiace 5 Comunque dai... ci sono ancora in giro gli Stratovarius con ZERO componenti originali. Non mi scandalizza più niente 4 COSA??? 3 anche udo ha perso fitty al basso, magari peter prenderà il suo posto 2 Non ha assolutamente senso andare avanti, Hoffman e Baltes erano gli Accept, già quando se ne andò Frank dopo Blind Rage storsi il naso, ma ora che se ne è andato pure Baltes, non ha senso far uscire altra roba a nome Accept. 1 insieme a wolf una colonna della band.