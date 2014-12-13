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28/11/18
SICK OF IT ALL
TRAFFIC CLUB - ROMA

29/11/18
DANKO JONES + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

29/11/18
SICK OF IT ALL
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

29/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 1)
BOHINJ - SLOVENIA

30/11/18
DANKO JONES + GUEST
ORION - ROMA

30/11/18
TAKIDA + SMASH INTO PIECES + WRITING THE FUTURE
LEGEND CLUB - MILANO

30/11/18
ALESTORM + SKÁLMÖLD + SAILING TO NOWHERE
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 2)
BOHINJ - SLOVENIA

30/11/18
TYRANT + WYRD
LA BEATA QUARTINA DELL'ALABAMA - MILANO

30/11/18
SPLEEN FLIPPER
BLOOM - MEZZAGO (MB)
STILLBIRTH (GER): online il video di 'Torn Apart'
28/11/2018 - 12:13 (41 letture)

Soulreaper
Mercoledì 28 Novembre 2018, 16.22.35
1
Il video è demenziale come pochi, il brano non è niente male...
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ROTTING CHRIST: diffuso il lyric video del nuovo singolo
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