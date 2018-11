OVERKILL: tornano a febbraio con 'The Wings Of War', ecco i dettagli

28/11/2018 - 19:47



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 23 Una band operaia che tira sempre fuori dei buoni lavori, ma mai dei capolavori e poi quel cesso di ihear black. Discografia granitica, ma nel complesso senza guizzi. Gli anthrax hanno 3 grandi album, anche i più bistrattati e sfigati Nuclear hanno 3 album che valgono tutta la loro discografia. 22 A parer mio gli Overkill da Ironbound in poi Han sfornato album veramente degni di nota. Dopo la parentesi un po no anni 90, si sono ripresi in maniera impensabile. Una seconda giovinezza. Gli Anthrax Han sbagliato 3 dischi per me, con tutto il resto ci vado a nozze. Per citarli... Stomp, volume 8 e Workshit music. 21 Che band...Spero tornino il prossimo anno, dal vivo sono pazzeschi, Bobby la miglior voce in ambito Thrash. 20 Per me gli Overkill da Ironbound in avanti sono tornati a livelli veramente molto alti, se il prossimo album mantiene lo stesso standard io ne sarò ben soddisfatto. Anthrax vs. Overkill ... io non riesco a scegliere! Comunque anche per me SOWN è un disco della madonna! 19 Ecco forse Sound of white Noise è il miglior album degli Anthrax, per me, a parimeito con Spreding the disease. Riguardo gli Overkill d'accordo con Galilee, qualità' molto alta. 18 Sfornano dischi come se piovesse. Però secondo me la qualità resta sempre molto alta. Riescono sempre a scrivere grandi pezzi. Riguardo agli Anthrax sono di parte, per me sono imbattibili, e SOWN è un disco della Madonna. 17 Anche io preferisco gli anthrax anche se loro hanno fatto due capolavori come years of decay e soprattutto horrorscope, poi la mia fiamma per il thrash si è spenta e li ho persi di vista però sono sempre un grande gruppo 16 Feel the fire in union we stand and fuck you..... Overkillllllll!!!! 15 Anche non anchd. Purtroppo il mio t9 è impazzito scusate 14 Quoto Lambruscore. Pure la copertina è poco originale 13 Neanche x me esiste il Big 4 però musicalmente preferisco gli Anthrax, non mi dispiacciono neppure i siparietti rap, erano simpatici 😊. X me poi l'unico vero passo falso è stato stomp perché SOTWN era un album valido anchd se non mi piaceva. Certo ognuno ha le sue fisse e gli Overkill oggi sono stati rivalutati, un giusto premio x un gruppo che non ha mai mollato 12 Anch'io preferisco loro agli Anthrax, indubbiamente, se proprio dobbiamo paragonarli. Riguardo il big 4 per me non esiste..gli Anthrax comunque hanno fatto bei dischi, senza dubbio.. 11 @silvia, ognuno ha le sue preferenze e le sue 'fisse' ma onestamente se pensi all'integrita' e coerenza delle storia degli Overkill, non c'e partita....e se ripenso ai numerosi passi falsi (stomp 442, sound of white noise) cambi di vocalist e imbastardimento del mio genere preferito con quella schifezza del rap mi viene un po' di mal stomaco... 10 Quanto entusiasmo, per questo grande gruppo del passato, che però, secondo me, non ha più niente da dire, ma proprio niente, fanno solo il loro onesto mestiere e io di loro dischi non ne compro più da anni, sicuro. 9 @Bestial Invasion 98: appena avremo informazioni dagli organizzatori ti sapremo dire! 8 Acquisto obbligato!!!! 7 Io preferisco gli Anthrax @lethalzorker 6 Solo ora noto che il concerto del 9 marzo è stato spostato a Novara... Io acquistai il biglietto subito a luglio, va bene lo stesso? 5 Band enorme! Venerati da molti ma purtroppo non hanno mai raggiunto quello status di band che si sono guadagnati sul campo con la loro strepitosa carriera!! Di sicuro meritavano piu' loro degli Antrhax di stare nei big 4! 4 Dajeeee...grandi Overkill! È cominciata già la lista per il 2019!! 3 Capperi!!!! Il 2019 si annuncia in gran spolvero per il thrash 😂😂😂 aggiungere alla wish list 😉 ... Eh si Silvia, grande band negli eighties, ma ancora capaci di grandi album 😀. Certo la produzione è moderna e anche loro si sono evoluti musicalmente, però dai attendiamo fiduciosi 😉 2 Erano un gruppo veramente di punta negli anni 80. The Years of Decay grande album 1 Non vedo l'ora... I miei preferiti per sempre!!!