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29/11/18
DANKO JONES + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

29/11/18
SICK OF IT ALL
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

29/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 1)
BOHINJ - SLOVENIA

30/11/18
DANKO JONES + GUEST
ORION - ROMA

30/11/18
TAKIDA + SMASH INTO PIECES + WRITING THE FUTURE
LEGEND CLUB - MILANO

30/11/18
ALESTORM + SKÁLMÖLD + SAILING TO NOWHERE
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/18
WINTER DAYS OF METAL (day 2)
BOHINJ - SLOVENIA

30/11/18
TYRANT + WYRD
LA BEATA QUARTINA DELL'ALABAMA - MILANO

30/11/18
SPLEEN FLIPPER
BLOOM - MEZZAGO (MB)

30/11/18
6TH COUNTED MURDER
THE OLD JESSE - SARONNO
NACHTMYSTIUM: ascolta la bonus track del nuovo EP
29/11/2018 - 18:17 (40 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/04/2012
Live Report
NACHTMYSTIUM + DARK FORTRESS + HELL MILITIA
Onirica, Parma, 24/0/42012
 
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