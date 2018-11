NIGHTWISH: online il live video di ''Ghost Love Score'' dalla ristampa di ''End Of An Era''

A me piace sempre vedere dove il musicista mette le mani sulla tastiera o manico e per questo ho venerato il Live in Leningrad di Malmsteen o The song remains the same, mentre odiavo le VHS/DVD dei Deep Purple anni '70 perché Blackmore era SEMPRE inquadrato di schiena e quando era in assolo facevano un bel primo piano di Coverdale o Gillan. Ma non è che oggi le cose siano diverse: i registi epilettici li detesto. Possibile che si debba cambiare inquadratura ogni secondo e un quarto?