NIGHTWISH: online il live video di ''Ghost Love Score'' dalla ristampa di ''End Of An Era''

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30/11/2018 - 11:20 (50 letture)

Markpdf
Venerdì 30 Novembre 2018, 13.10.57
2
La musica suonata sembra reggersi sulle basi orchestrali e sui cori preregistrati.
Rob Fleming
Venerdì 30 Novembre 2018, 12.51.37
1
A me piace sempre vedere dove il musicista mette le mani sulla tastiera o manico e per questo ho venerato il Live in Leningrad di Malmsteen o The song remains the same, mentre odiavo le VHS/DVD dei Deep Purple anni '70 perché Blackmore era SEMPRE inquadrato di schiena e quando era in assolo facevano un bel primo piano di Coverdale o Gillan. Ma non è che oggi le cose siano diverse: i registi epilettici li detesto. Possibile che si debba cambiare inquadratura ogni secondo e un quarto?
RECENSIONI
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