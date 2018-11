TORNADO: online la clip di 'Spirit and Opportunity'

30/11/2018



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 La song non sarebbe neanche male, ma capperi (uso un termine civile) 😂, ma perchÚ rovinarla con gli inserti in growl? 😳🤔 Misteri dell' heavy metal 😪