RHAPSODY OF FIRE: disponibile il primo singolo dal nuovo album

30/11/2018 - 15:22 (241 letture)



9 Non mi ha fatto saltare sulla sedia, ma non Ŕ brutto. Senza infamia e senza lode, direi. Giacomo inveceŔ una forza della natura, molto bravo. Sentir˛ il resto. 8 Io apprezzo il genere (ho tutto dei Rhapsody, escluso l'ultimo best of coi pezzi ricantati) e le orecchie mi funzionano piuttosto bene: detto questo, la melodia sembra quella di un gruppo power alla prima demo, non c'Ŕ traccia dell'eleganza o dell'epicitÓ a cui eravamo abituati, Voli per quanto bravo Ŕ irritante a dismisura, le chitarre non sono pervenute... e mi fermo qui. Riconfermo: l'unico punto positivo e che a sto giro risparmier˛ i soldi dell'acquisto. 7 Buon pezzo, in classico stile Rhapsody, in linea con quello che hanno sempre fatto, con un Voli che non fa rimpiangere Fabio che per me comunque resta irraggiungibile. Detto questo chi dice che Ú una merda o non ascolta/apprezza il genere (quindi commento inutile) o ha dei problemi alle orecchie 6 Non ci credo. Uno schifo. E la voce del cantante che verte su quell insopportabile nasale???! Ciao ciao Rhapsody, 20 euri risparmiati. 5 onestamente io spero sia uno scherzo...un pesce d'Aprile fuori stagione... 4 La canzone non Ŕ male e ammetto che quando vennero fuori mi mandarono fuori di testa. Li ho seguiti a lungo sino a From chaos to Eternity (e giÓ andavo avanti per inerzia) poi per˛ non ce l'ho pi¨ fatta. I testi, poi...E' come quando a 16 anni scopri il fantasy e ti butti su Terry Brooks. Ma una volta che si scoprono Robert Jordan o Steven Erikson Ŕ difficile tornare indietro. 3 Che porcheria, male la canzone peggio il cantante, insopportabile. 2 non male, mi aspettavo peggio 1 Sempre la solita solfa..e pensare che in passato li ascoltavo molto.