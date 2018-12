Oddio, sono dei droidi O.O che la Forza sia con voi, riuscirete a sconfiggere l'Impero. Ok, la pianto ... 'sta cosa del sci-fi mi ha preso un po' troppo XD Comunque carino, il pezzo mi piace (un po' pi classico, richiama tanto The Heart of Everything) e anche il video futuristico. Non mi fa saltare sulla sedia, ma molto gradevole ^^