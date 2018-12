ROCK THE CASTLE: confermati Slayer e Phil Anselmo che suonerà solo pezzi dei Pantera

03/12/2018 - 13:02 (653 letture)



Silvia , adesso capisco, non sapevo che il tour d'addio durasse due anni..fanno bene comunque, hanno molti fan in giro per il mondo! 45 Silvia, ti darei anche ragione ma un tributo te lo porge qualcuno di estraneo. Se tributi te stesso, che cavolo di tributo poni a fare?! Cioè, il conflitto di interessi è evidente. È questo che mi dà fastidio di questa buffonata messa in piedi da Anselmo. Manco fosse un concerto di beneficenza in cui potrei capire che lui canta se stesso con un'altra banda. 44 Pultroppo chi mi interessa anche nel 2019 sta alla larga dall Italia andro il 6 aprile a monaco di Baviera. 43 @No Fun #37 😂😂😂 42 Ma Anselmo come è messo? Regge un'ora? 41 Diciamo che Anselmo non interessa più a nessuno e per attirare qualcuno che venga a vederlo ripropone la scaletta pantera... Mossa commerciale per nostalgici e stop... Ma a chi può interessare una cosa del genere? 40 @Electric, mi fa piacere! Ok, io penso che tu veda questa cosa come una reunion dei Pantera con le persone sbagliate ma io credo che potrebbe essere solo un tributo estemporaneo, da quel che ho capito annunciato di punto in bianco dall'oggi al domani qualche settimana fa ad un concerto degli Illegals. Nessuno rimpiazzera' mai Darrell e Vinnie (lo spero almeno...) 39 @Silvia #35: sai che stai scalando la classifica della comprensione, quindi non temere! La tua affermazione sarebbe corretta se non ci fosse due elementi da considerare: gli Slayer sono andati avanti senza Jeff (bene o male non è mio interesse stabilirlo qui); gli Slayer non si sono sciolti e poi ri-improvvisati. Gli Slayer hanno pubblicato Repentless e stanno continuando il loro tour d'addio. I Pantera non hanno fatto niente di tutto ciò. 38 Comunque spero che a villafranca si attrezzino per i vettovagliamenti e abbiamo imparato la lezione perché se tanto mi da tanto con gli slayer ci sarà il tutto esaurito e l’anno scorso nonostante il posto sia bello per prendere una birra (o un panino) bisognava stare in calca per venti minuti, un bagno di sangue, anzi di sudore, un vero macello e il posto non era pieno, quindi meglio pensarci bene prima di buttarsi con acquisti in prevendita. 37 Giusto @Silvia, scusa ti commento sempre dietro senza quotarti, è che quando comincio a scrivere il tuo commento non c'è, sono lento a scrivere, in un western con gli smartphone al posto delle pistole non avrei scampo... 36 @Electric capisco cosa vuoi dire, per quello anche io ho aggiunto che se decide di fare solo canzoni dei Pantera bisogna che sia lui che la sua band sfoggino una prestazione ultra professionale, devono fare una esibizione eccezionale (che non vuol dire come i Pantera, possono avere, anzi, meglio se hanno uno stile diverso) affinché sia un giusto e degno tributo. Non può essere una cosa improvvisata se no è una presa per il culo. 35 ) .Poi mi sembri troppo duro con Phil, non ha messo su una cover band... @Electric, i Pantera si son sciolti x incomprensioni personali. Comunque come dice No Fun e' giusto non entrare in merito a queste discussioni perche' gia' ci sono state le diatribe fra gli interessati, figurarsi che ne sappiamo noi. Pero' non capisco il senso del tuo #20... stando a quanto scrivi non avresti dovuto vedere neanche gli Slayer senza Jeff (non e' una provocazione, tu mi capisci, ne sono sicura) .Poi mi sembri troppo duro con Phil, non ha messo su una cover band... 34 x me dice benissimo @Tevildo75 #25 e in generale sono d'accordo con No Fun, poi ripeto, bisogna vedere le intenzioni! Anche il Dimebash e' un tributo/// @lisa il tour di addio degli Slayer era preventivato x un paio d'anni 33 con dream theater al venerdì e slash (sigh) al sabato e (sigh) gli slayer la domenica sembra proprio che non andrò a nessuna data, mio malgrado perché l’anno scorso con i megadeth è stato ottimo (a parte gli appovvigionamenti). Gli unici che mi interessano sono gli slayer che suonano di domenica mentre per me IL festival è di sabato (alla domenica sera non vado neanche in pizzeria) . Poi francamente phil anselmo non mi sembra il massimo della vita (anzi) anche se da giovane i pantera mi sono piaciuti parecchio. Prevedo un’estate a digiuno di concerti estivi, prima o poi doveva capitare, peccato. 32 Area, hai ragione..la sindrome dei Kiss. Probabilmente a loro piace così tanto suonare, che dicono che smettono ma poi non ci riescono..dopotutto suonare è la loro vita 31 @No Fun: nessuno dice che Phil non può farlo, e se il concerto ti darà delle emozioni importanti sarò il primo ad esserne felice (non sono sarcastico). Il punto è che Phil non ha una cover band, Ha dei progetti propri che sono validi e potrebbe basarsi su quelli. Piuttosto preferisco un progetto della serie: gli Anthrax suonano i Pantera (cito l'intro del concerto di Milano). Una set list di soli brani panteriani suonata da una band che coi Pantera non c'entra niente. Lo accetto, mi piace, penso: figata, li omaggiano! Ma se sei l'ex cantante dei Pantera, e con un gruppo che non è i Pantera improvvisi la cover band dei Pantera non regge. E' come se Phil avesse deciso di "masturbarsi musicalmente": legittimo e appagante, ma dannatamente autoreferenziale. 30 Comunque, pare che gli headliner degli altri due giorni siano Dream Theater (venerdì) e Slash (sabato). 🧐 29 la verità è che slayer e Anselmo stanno rimpinguando il loro fondo pensione... 28 @Area ok, ma tu hai detto: che senso ha andare a sentire l'ex cantante di una band morta e sepolta rifare i pezzi della band. E il senso è che per me questo cantante non è morto e sepolto. Quindi vado a sentirlo cantare. È come se andassi a sentire Ringo Starr che fa solo canzoni dei Beatles (e dico Ringo e non Paul McCartney proprio perché i Paul e John dei Pantera erano gli Abbott) non vedo perché non potrebbe... 27 @lisablack, é la sindrome dei Kiss che sono 20 anni che dura il Farwell tour... band di cui tra l'altro sono fan. 26 Nulla di grave, per carità', se vogliono possono suonare fino a quando li pare.. 25 Per me va benissimo così, polemiche o no io ci andrò, soprattutto perché da quanto ho letto non c'è il vip pit. Poi se proprio dobbiamo dire qualcosa su Pgil, bhe' allora non si doveva andare a vedere Udo o Bruce quando era orfano dei Maiden e cantava le loro canzon,per fare i primi due esempi che mi vengono in mentei. Per me le cose da boicottare sono i tour con gli ologrammi....... 24 Mah..sinceramente non capisco gli Slayer, parlo da persona coerente come sono ( e ne vado fiera). Hanno parlato di ultimo tour, e poi saltano fuori date a destra e manca..boh! Un atteggiamento che mi lascia perplessa.. 23 @No Fun, Si ma i Down sono un altra cosa e sua per di più. I Pantera no. 22 Aspetto news per gli altri giorni! Almeno questo anno la domenica Slayer e non A perfect circle. Non ricordo però se quest'anno è più caro dell'anno scorso...boh. Spero anche in una miglior organizzazione a livello di logistica e rifornimenti. 21 @Electric io capisco benissimo che uno che ha amato i Pantera possa dire che non è il caso di rifare solo quelle canzoni dal vivo, anche secondo me sarebbe meglio se facesse anche qualcos'altro. Però per me non è un problema, sempre che lo faccia con grande professionalità, se no è una presa per il culo ai Pantera e ai fan e a se stesso. E sulla diatriba davvero non voglio entrarci, facciamo fatica a giudicare persone che conosciamo da anni, non penso di poter dire niente di queste vicende come di altre telenovelas di cui è pieno il rock n roll... 20 @Silvia #16: attenzione: non lasciamoci prendere dalle emozioni. "penso che i Pantera siano morti solo fisicamente (lo dico con grande dispiacere) ma idealmente sono sempre vivi nei nostri ricordi". Anche per me Jeff è vivo nei miei ricordi ma ciò non toglie che concretamente sia morto. Tutti noi siamo legati con l'affetto alle emozioni che certe canzoni ci hanno suscitato, ma se 2/4 di un gruppo è morto, il gruppo in sé non esiste più dal 2003 (ma già dal 2001 era andato) e nessuna reunion è stata ufficializzata, mi pare arduo non riconoscere che il gruppo non c'è più. In più che il cantante si sogni di suonare per un intero concerto le canzoni del suo ex gruppo (che ripeto, ha voluto lasciare lui), onestamente lo reputo di cattivo gusto. Avesse suonato coi Superjoint sarei andato a vederlo domani. Ma così, no, grazie. 19 Venti dita incrociate per gli Emperor, ma se parte così siamo a bolla, ottimo. 18 @Silvia #17: "100% Pantera Set" 17 @Electric#15 non condivido, Phil ha sempre avuto i suoi gruppi e anche di successo (Down?). Ma siamo sicuri che faccia solo pezzi dei Pantera? 16 Area ti ha risposto Metal Shock, hahaha!!! No dai battute a parte, io sono sempre stata contraria ad una ipotetica reunion dei Pantera senza Darrell, ora mancando anche Vinnie ancora di piu', x me non ha senso. Pero' le cose non sono bianche o nere, io sto aspettando Phil da tanto con i Superjoint in Europa (boh, se mai accadra') ma se x lui questo tributo e' un po' un esorcizzare tutto il passato e lo fa sinceramente non vedo niente di male. Ripeto ho sentimenti ambivalenti. Comunque la penso come No Fun al 14 e oltretutto penso che i Pantera siano morti solo fisicamente (lo dico con grande dispiacere) ma idealmente sono sempre vivi nei nostri ricordi... io li ascolto spesso, almeno./// Electric, mi sembra si sia ripreso da quel periodo svociato. Comunque non penso che Phil cerchi le operazioni commerciali... Non avrebbe messo su gli Illegals se cosi' fosse, ne' la Housecore rec se voleva guadagnare imo 15 @No Fun: leggi bene il mio precedente commento. Proporre un concerto con SOLO i pezzi dei Pantera, ma con un gruppo autonomo, pur essendo l'ex-frontman dei Pantera stessi, scusami ma non può essere scisso dagli Abbott. Che poi a te non interessi è un altro discorso, e non mi compete. Vero è che Phil poteva presentarsi coi suoi gruppi e stop. Presentarsi con un suo gruppo, ma per suonare SOLO i Pantera è da paraculo. Anche perché, ripeto, a dare il via alla rottura dei Pantera è stato lui. Paul e Dimebag hanno accettato e sono andati avanti per la loro strada. Non hanno vissuto di gloria riflessa, soprattutto Paul con gli Hellyeah (gruppone, tra parentesi), e soprattutto alla luce del successo inferiore riscosso. Phil si attacca alla mammella e succhia finché ce n'è. Per me è da parassiti, anche se è libero di fare quello che gli pare. Io la vedo così. 14 Guarda @Area e @Electric a me delle diatribe tra amici e parenti proprio interessa zero sotto zero, non mi interessano quelle con i miei zii cugini amici etc quindi figurarsi se devo mettermi a pensare chi ha ragione o torto tra Phil Anselmo e i gli Abbott, se è stato invitato qui o là etc. Inotre scusa @Area ma per me Phil Anselmo non è l'ex cantante di una band morta e sepolta. I Pantera sono morti e sepolti e infatti come ho detto non ha senso tirare fuori il nome. Ma i Down hanno fatto l'ultimo disco nel 2014 mica 50 anni fa, per non parlare degli altri progetti. Ma va detto che sono curioso di vederlo anche perché ultimamente mi sembra che stia meglio fisicamente, se fosse messo come qualche anno fa avrei qualche dubbio, anzi, di buzzurri 'mbriachi mi bastano quelli con cui litigo al bar quando guardo la partita 13 Ragazzi, ma li avete visti gli ultimi live di Anselmo? Non ha più voce ed è la caricatura grottesca di se stesso. E poi, detta qua, mi sta bene suonare QUALCHE pezzo dei Pantera (anche Max Cavalera suona sempre QUALCHE hit dei Sepultura) ma un concerto così... be', mi pare una sciocchezza. Non vedo grande nobiltà d'animo nel voler omaggiare qualcuno. Vedo solo una mera operazione commerciale che sfrutta l'onda emotiva data dalla morte del grande Paul. Phil, potevi risparmiartelo (anche perché i Pantera li hai voluti lasciare tu per percorrere la tua strada). Invece sono molto contento per gli Slayer. Una sola data in Italia mi pareva troppo poco. Comunque non andrò a rivederli. Già dire loro addio una volta è stata dura. Non ce la faccio per la seconda! 12 @Area: ma perché per Silvia tutto quel che fa Filippo è oro colato🤣 11 @Silvia, con tutto il rispetto... ma io non so davvero che gusto ci provi a sentire o ad andare a vedere l'ex cantante di un band morta e sepolta (per cause di forza maggiore) riproporre dei brani con altra gente... @No Fun, ma sai lo può anche fare, però tutti ricordano che lui al funerale non venne invitato ecc... sai a livello morale non ci fa una figura bellissima. 10 @No Fun, sai forse hai ragione, cambiando il nome cambia tutto, era il dubbio che ho espresso nell'altro commento: se lo fa x tributo, anche x esorcizzare quel che e' successo, non c'e' niente di male. Fra l'altro ha gia' fatto dei pezzi dei Pantera con gli Illegals in questi giorni, penso che la set list ti piacerebbe, e' molto "oscura". ///Elluis concordo e soprattutto si sapeva dall'inizio che il tour sarebbe durato **almeno** fino alla prossima estate 9 Io l'avevo predetto nella recensione degli Slayer al Forum!!! @Slok e @Mulo commento 1 e 2, riguardo agli Slayer evidentemente non avete davvero idea di cosa state parlando, se non li vedi dagli anni '90 ti sei perso un gran bel pezzo di storia, e soprattutto in questo giro in cui sono devastanti e in gran forma più che mai fai male a perderteli, poi ognuno sceglie cosa fare... 8 Io penso che se uno vuole vedere gruppi giovani possa farlo, non vedo il problema, sia ai loro concerti che a questi festival dove suonano insieme a nomi storici. Sui tour di addio è sempre così, o durano due anni o non sono di addio o entrambe le cose. Su Anselmo io francamente non vedo perché non possa cantare canzoni della band che ha contribuito a far diventare immensa. Un conto è presentarsi col nome Pantera, non avrebbe senso perché i Pantera erano tali solo con i fratelli Abbott. Ma non vedo perché non possa cantare le canzoni, anche come tributo agli altri che non ci sono più. Anzi sarei curioso di sentirgli interpretare pezzi storici col mood che ha adesso, più sofferto e intimista anche se sempre violento. 7 Dicono che su ticketone per sbaglio e poi rimosso hanno segnato come headliner degli altri giorni Slash e Dream Theater. Boh... 6 Io sono d'accordo con Mulo ed é un discorso che faccio per un po tutti i generi... Per quanto riguarda Phil e Pantera... la cosa é andata in stand by dopo il 2000 e quando poi Dime é morto é finita proprio. 5 Tutti possono fare quello che vogliono,siamo in un mondo libero x fortuna.Sicuramente io non do soldi ad artisti che reputo finiti,questo è il mio pensiero. 4 X me gli Slayer hanno tutto il diritto di fare i tour che vogliono, è sempre una bella cosa x chi li ama ancora ma ammetto che sugli Illegals ho pensato la stessa cosa di Slok perche’ sappiamo che Vinnie voleva lasciare il passato dove è. Poi se Phil lo fa x tributo sincero non so 3 mah più che i discorsi filosofici mi preoccupa la loro presenza alla domenica quando "per me" la morte dei festival estivi è il sabato, quindi attendo fiducioso l'annuncio del sabato sera sperando che king (un altro dinosauro) e gli emperor ci onorino della loro presenza. 2 Quotone per Slok....Non vedo gli Slayer da fine anni '90,idem Anselmo e sicuro non andrò nel 2019.Largo ai giovani,sti qua non han più nulla da dire. 1 Certo che tra gli Slayer che fanno """l'ultimo show""" e Anselmo che ha aspettato la morte di Vinnie Paul per rifare live i pezzi dei Pantera, ce ne vuole per dare soldi a sta gente.