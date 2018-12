TURILLI/LIONE RHAPSODY: nel 2019 l'album di debutto

04/12/2018 - 17:31 (260 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 19 Turilli avrebbe dovuto fare un disco con sonorità non metal sulla scia di Adele e simili e ha messo in standby i LT Rhapsody con un terzo disco pronto all'85% come dichiarato, da lui stesso, in qualche intervista passata. Piuttosto di prendere in mano quel disco, quasi pronto, ha deciso di buttarsi in questa ennesima nuova avventura con il buon Lione. E del disco non metal? Che la Sony e la Yamaha gli hanno chiuso le porte? Mah, personalmente sono felice e curioso di questo loro nuovo sodalizio, ma a questo punto non potevano aspettare un paio di anni, contattare Staropoli e ritornare a fare musica insieme? 18 Immagino la faccia di Staropoli che pensava di essere rimasto solo sulla piazza a monetizzare il marchio e poi questi gli fanno il pesce d'aprile ahahahaha 17 La cosa che fa incazzare e' il crowdfunding!!!Facessero l'ennesima porcheria ma a spese loro almeno! 16 Prego 15 @Ciaone's Rhapsody #9, ok non lo sapevo! 14 La cosa che mi incuriosisce di più è con quale faccia riescono a fare queste cose! O forse è un palese dispetto a Staropoli. Detto questo, mi aspetto di più da un loro album che dagli originali, ma di sicuro non darò un soldo a nessuno. 13 PRESA PER IL CULO,e lo dice uno che amava la loro musica! 12 Vogliono pure dei soldi per fare un fottuto cd. 11 Grandi musicisti, non credo che Turilli e Lione potrebbero sbagliare un disco neanche a volerlo. Sono due artisti pazzeschi e hanno tutta la mia stima (Lione poi ho avuto modo di incontrarlo ed é una persona notevole, molto simpatico). Detto questo mi spiace sotto tantissimi profili questo annuncio. Mi spiace perché il gruppo di LT con Conti non era affatto male e stava andando verso una direzione molto interessante. Mi spiace perché i Rhapsody per me restano quelli di Staropoli e continuerò a seguire quelli. Mi spiace perché é vero che nella vita si può sempre cambiare idea e chiunque di noi lo fa, però a volte resta un po' un meh di fondo... 10 Ridicoli, buffoni, pagliacci. Andate a lavorare al circo 9 @Silvia A Conti è successo che Luca gli ha fatto vedere la porta. 8 non è mia intenzione giudicarli per la musica, volevo solo dire che come ho letto il nome della news non ho potuto trattenere le risate. 7 Però non possiamo fare dietrologia senza sentire gli interessati a mio parere. Poi non nego che qualunque nome abbiano se fanno qualcosa di interessante e ispirato perché no? Non so poi che sia successo con Conti, altro incredibile professionista 6 Ormai siamo sul patetico andante (e non parlo della proposta musicale). 5 Guerra aperta con Staropoli, Luca poteva continuare con i LT Rhapsody e invece a mandato Conti a spasso per tirare su qualche quattrino in piu con il suo collega piu famoso Tordiglione, peccato per Conti davvero. 4 Beh quindi ha sciolto la band con Conti alla voce ed ha rimesso in piedi i Rhapsody con Lione e gli ex membri. Ci sta. Alla fine è tutto come prima quando c'erano i RoF e i Luca Turilli Rhapsody che ora sono più vicini agli originali poichè la stessa band con i membri originali. Mi spiace per Conti ma alla fine la sua dimensione migliore sono i Trick or Treat. 3 Ma non ci posso credere, con tutto il rispetto a due grandi personaggi dell'ambito musicale ma..come si fa? Come si fa a creare l'ennesimo progetto probabilmente destinato a durare qualche anno e poi morire? Come si fa a creare un gruppo con altri membri dei vecchi Rhapsody che, probabilmente, suonerà identico o ai LT Rhapsody o ai Rhapsody "veri"? Avremo in giro due gruppi identici e uno un pò diverso che probabilmente è già finito (purtroppo), ovvero gli LT Rhapsody. Qui siamo alla follia, poi non incazzatevi se ci si sbagli a citare i nomi dei gruppi, inventiva zero eh. Adesso sono curioso di leggere i titoli, da li si capirà già tanto. Luca, la guerra tra te e Alex fatela in privato, non a suon di gruppi creati e rinati. A meno che non facciate musica dance o elettropop per differenziarvi 2 Non possiamo dire che non ce lo aspettassimo 😁. Ma perché non usare un altro nome? Fabio e Luca ormai sono due nomi grossissimi nel genere 1 Vado a prendere i popcorn...