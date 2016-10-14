THE NEAL MORSE BAND: disponibile il nuovo lyric video

06/12/18
HOLLOW
Between Eternities of Darkness
07/12/18
MAGIC DANCE
New Eyes
07/12/18
STATE OF SALAZAR
Superhero
07/12/18
FROZEN LAND
Frozen Land
07/12/18
JOHNNY GIOELI
One Voice
07/12/18
METAL CHURCH
Damned If You Do
07/12/18
HATE SQUAD
Reborn from Ashes
07/12/18
GOATHAMMER
Ceremony of Morbid Destruction
07/12/18
OMNIPOTENCE
Praecipitium
07/12/18
INFINITA SYMPHONIA
Liberation
05/12/18
MOURNFUL CONGREGATION + OPHIS + MOURNING SUN
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/12/18
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + BLACK MIRRORS
LEGEND CLUB - MILANO
06/12/18
KREATOR + DIMMU BORGIR
ALCATRAZ - MILANO
06/12/18
AS I LAY DYING
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
07/12/18
REVOCATION + ARCHSPIRE + SOREPTION + RIVERS OF NIHIL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/12/18
BINTARNACHT
NOVAK - SCORZE' (VE)
07/12/18
NAGLFAR + SCHAMMASCH + ANOMALIE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/12/18
VANEXA + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/12/18
CALIBAN + LIONHEART + BAD OMENS + SHARKS IN YOUR MOUTH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
08/12/18
THE DEAD DAISIES
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)