DREAM THEATER: ascolta il primo singolo da 'Distance Over Time'

07/12/2018 - 09:19 (117 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 Buona! Nulla di nuovo ovviamente... ma buon pezzo. A guardare la tracklist sembrerebbe preannunciarsi un album molto conciso ed essenziale... e a me la cosa non può che far piacere. Vedremo, voglio essere fiducioso! 5 @Micologo lo stesso. Li adoro ancora alla follia e continuerò a supportarli no matter what. 4 Ho dimenticato, altra battuta: ormai fanno musica come i loro Nomacs....probabilmente hanno un software con i seguenti tasti: arpeggio introduttivo - riff cattivo - cantato lagnoso1 - bridge a cazzo - ritornello ancora più lagnoso - rip. - break strumentale (lo stesso da 15 anni) - ripresa - conclusione che riprende l'inizio. Va beh, il lato positivo, parafrasando Groucho Marx, è che mi è venuta voglia di ascoltare i King crimson.... 3 Ci sono troppo affezionato per esprimere un giudizio equilibrato, andrò di corsa a vederli dal vivo la prossima estate (non fosse altro per Scenes...) ma me la cavo con una battuta: ma dopo frutta, dessert, caffè e ammazzacaffè...cosa prevede il menù? No perché loro stanno a quel punto.... 2 canzone carina, speriamo bene... 1 Album e songs eccezionalmente corti per I Dream Theater