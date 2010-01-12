TORA TORA: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano

07/12/18
MAGIC DANCE
New Eyes
07/12/18
STATE OF SALAZAR
Superhero
07/12/18
TREES
Trees
07/12/18
PALACE
Binary Music
07/12/18
METHEDRAS
The Ventriloquist
07/12/18
JOHNNY GIOELI
One Voice
07/12/18
METAL CHURCH
Damned If You Do
07/12/18
HATE SQUAD
Reborn from Ashes
07/12/18
GOATHAMMER
Ceremony of Morbid Destruction
07/12/18
FROZEN LAND
Frozen Land
07/12/18
REVOCATION + ARCHSPIRE + SOREPTION + RIVERS OF NIHIL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/12/18
BINTARNACHT
NOVAK - SCORZE' (VE)
07/12/18
NAGLFAR + SCHAMMASCH + ANOMALIE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/12/18
VANEXA + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/12/18
CALIBAN + LIONHEART + BAD OMENS + SHARKS IN YOUR MOUTH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
08/12/18
THE DEAD DAISIES
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/12/18
NAGLFAR + SCHAMMASCH + ANOMALIE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
08/12/18
SAKEM + PUNITION BABEK
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
08/12/18
RHUMORNERO + LAGOONA + ROCK BRIGADE
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
08/12/18
EVENDIM + RED B + METAPHORIC MIND
CIRCUS - SCANDICCI (FI)