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11/12/18
SCARLET AURA
Hail to You!

11/12/18
ADAESTUO
Krew Za Krew

13/12/18
MIND ENEMIES
Mind Enemies

14/12/18
CURRENTS
I Let The Devil In

15/12/18
YSENGRIN/STARGAZER
D.A.V.V.N.

15/12/18
SPEED KILLS
Speed Kills

21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced

21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon

21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory

23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis

CONCERTI

08/12/18
VANEXA + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

08/12/18
CALIBAN + LIONHEART + BAD OMENS + SHARKS IN YOUR MOUTH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

08/12/18
THE DEAD DAISIES
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)

08/12/18
NAGLFAR + SCHAMMASCH + ANOMALIE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

08/12/18
SAKEM + PUNITION BABEK
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

08/12/18
RHUMORNERO + LAGOONA + ROCK BRIGADE
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

08/12/18
EVENDIM + RED B + METAPHORIC MIND
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

08/12/18
GRAVE MIASMA + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/12/18
SHORES OF NULL + GUESTS
SILVER MUSIC - PARMA

08/12/18
WHITE SKULL + MARCO ANGELO
ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)
NIGHTRAGE: nuovo brano ascoltabile in streaming
08/12/2018 - 10:04 (28 letture)

RECENSIONI
80
ARTICOLI
07/11/2009
Intervista
NIGHTRAGE
Death melodico con furore
 
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