HERMAN FRANK: online il nuovo lyric video

11/12/18
SCARLET AURA
Hail to You!
11/12/18
ADAESTUO
Krew Za Krew
13/12/18
MIND ENEMIES
Mind Enemies
14/12/18
CURRENTS
I Let The Devil In
15/12/18
YSENGRIN/STARGAZER
D.A.V.V.N.
15/12/18
SPEED KILLS
Speed Kills
21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced
21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon
21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory
23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis
08/12/18
VANEXA + GUEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/12/18
CALIBAN + LIONHEART + BAD OMENS + SHARKS IN YOUR MOUTH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
08/12/18
THE DEAD DAISIES
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/12/18
NAGLFAR + SCHAMMASCH + ANOMALIE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
08/12/18
SAKEM + PUNITION BABEK
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
08/12/18
RHUMORNERO + LAGOONA + ROCK BRIGADE
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
08/12/18
EVENDIM + RED B + METAPHORIC MIND
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
08/12/18
GRAVE MIASMA + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/12/18
SHORES OF NULL + GUESTS
SILVER MUSIC - PARMA
08/12/18
WHITE SKULL + MARCO ANGELO
ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)