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ARCH ENEMY: disponibile il video di 'Reason to Believe'
09/12/2018 - 10:51 (145 letture)

Metal Shock
Domenica 9 Dicembre 2018, 13.41.43
3
Niente da fare, all'inizio ho pensato "wow" poi come ha iniziato col growl ho fermato il video e passato ad altro.
Andrea
Domenica 9 Dicembre 2018, 13.41.36
2
Pezzo amichevole, ma carino.
lethalzorker
Domenica 9 Dicembre 2018, 11.26.34
1
niente da dire...bella lei, bella la canzone !! pollice su !!
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