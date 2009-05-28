ARCH ENEMY: disponibile il video di 'Reason to Believe'

11/12/18
SCARLET AURA
Hail to You!
11/12/18
ADAESTUO
Krew Za Krew
13/12/18
MIND ENEMIES
Mind Enemies
14/12/18
CURRENTS
I Let The Devil In
15/12/18
SPEED KILLS
Speed Kills
15/12/18
YSENGRIN/STARGAZER
D.A.V.V.N.
21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon
21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory
21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced
23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path
09/12/18
CALIBAN + LIONHEART + BAD OMENS + SHARKS IN YOUR MOUTH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
09/12/18
ENSIFERUM
LEGEND CLUB - MILANO
10/12/18
RISE OF THE NORTHSTAR + DOPE D.O.D.
LEGEND CLUB - MILANO
10/12/18
THE DEAD DAISIES
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
11/12/18
CLUTCH
FABRIQUE - MILANO
11/12/18
H.E.A.T + ONE DESIRE + SHIRAZ LANE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
14/12/18
EXODUS + SODOM + DEATH ANGEL + SUICIDAL ANGELS - MTV Headbangers Ball Tour
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
14/12/18
NANOWAR OF STEEL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/12/18
OPERATION MINDCRIME + GUEST
TEATRO CARIGNANO - GENOVA
14/12/18
NOVEMBRE + LES DISCRETS
ARCI TOM - MANTOVA