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NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA DI PIAVE (VE)
PHLEBOTOMIZED: ascolta la titletrack del nuovo disco
10/12/2018 - 11:25 (183 letture)

thrasher
Lunedì 10 Dicembre 2018, 21.44.09
7
Il successivo skycontact è superiore e molto bello
Rob Fleming
Lunedì 10 Dicembre 2018, 21.10.21
6
immense intense suspense mi piacque tantissimo all'epoca (top album su Metal Shock mi pare). Comprato di recente in cd, l'ho trovato un pò datato. Questo brano m'ha detto poco
Galilee
Lunedì 10 Dicembre 2018, 21.02.53
5
Questi li ascoltai in differita e purtroppo non riuscii ad apprezzarli a dovere. Suoni e produzione troppo legati a quel momento. Questa anteprima però sembra interessante.
Alessio
Lunedì 10 Dicembre 2018, 19.13.41
4
Mi ricordo ancora la recensione su grindzone di quel capolavoro di "immense intense suspense" e il sabato dopo da Disfunzioni Musicali a comprarlo in cassetta ( non io un mio amico ). Gran disco. Ho davvero curiosità di risentirli dopo tutti questi anni.
lethalzorker
Lunedì 10 Dicembre 2018, 19.03.58
3
Band mitologica solo da venerare!! Pezzo sublime, non deludono mai!! Ho molta fiducia per questo album....
d.r.i.
Lunedì 10 Dicembre 2018, 19.03.36
2
Blllll
Pacino
Lunedì 10 Dicembre 2018, 12.06.48
1
Buon pezzo, gradito ritorno.
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